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Собственный БТР создали в Беларуси

08.06.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Бронетранспортер производства и разработки Минского завода колесных тягачей будет впервые представлен на выставке вооружения и военной техники MILEX-2021, рассказал журналистам после доклада главе государства во Дворце Независимости председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

Пантус уточнил, что сегодня рассказал Александру Лукашенко о тех перспективных разработках и проектах, которые отечественный ВПК уже выводит на финишную стадию.

© Photo : Госкомвоенпром
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"Сегодня мы доложили о новинке, которая впервые будет представлена на выставке MILEX, - это полностью белорусский БТР, производства и разработки Минского завода колесных тягачей", - добавил он.

Ранее Госкомвоенпром уже анонсировал целый ряд новинок, которые можно будет увидеть в конце июня на площадке у Минск-Арены в рамках 10-ой Международной выставки оружия и техники MILEX-2021.

Помимо бронированной техники белорусского производства на выставке будут представлены новая версия РСЗО "Град", а также колесная платформа для ЗРК "Бук".

Как ожидается, 50% площадей займут белорусские экземпляры военной продукции и средств двойного назначения. 177 единиц – новые, всего для показа будут представлены 334 образца. Для специалистов (то есть в закрытом для прессы и рядовых посетителей формате) продемонстрируют 273 разработки.

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Теги: Минск
 
 
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Боевая бронированная машина отечественной разработки будет представлена публике в конце месяца на выставке MILEX.
 
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