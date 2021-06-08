ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Носович о празднике 17 сентября: скандал, сопоставимый с посадкой самолета

08.06.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Носович о празднике 17 сентября: скандал, сопоставимый с посадкой самолета

Историческая правда в Беларуси понятна и очевидна всем ― 17 сентября 1939 года произошло воссоединение белорусского народа, отмечает собеседник Sputnik. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Без дополнительного выходного: в Беларуси появится новый праздник

Как угодно можно относиться к тому, как именно произошло воссоединение, долго спорить о событиях того времени и о том, что им предшествовало, рассуждает Носович. Но факт в том, что Беларусь после Первой мировой была поделена надвое, белорусский народ был разделенным народном и в этом смысле 17 сентября ― это праздник для белорусов, отмечает он.

"Почему этот день не праздновался до сих пор на официальном уровне ― по соображением политической корректности. Потому что празднование, конечно, разрушает отношения Беларуси с Польшей, которые итак всегда были в силу истории очень напряженными. Но тем не менее, до тех пор пока Беларусь не признавала официально польский поход Красной армии и отчуждение восточной воеводств Польши от Варшавы своей исторической победой, эти отношения еще могли как-то жить. После нынешнего решения Лукашенко с ними может случиться все что угодно, в том числе, и полный дипломатический разрыв этих отношений", ― говорит Носович.

Для Варшавы легитимизация 17 сентября ― это сокрушительный идеологический удар, считает собеседник. Впервые легитимизируются и оправдываются на официальном уровне действия Советского Союза на начальном этапе Второй мировой войны, причем оправдываются не Россией как правопреемницей СССР, а другой бывшей советской республикой, отмечает аналитик.

Впервые официально указывается, что эти действия СССР были благом для разделенных народов ― для украинцев, для белорусов и во многом для Литвы, потому что Вильнюс был возвращен в состав Литовской республики, добавляет он.

"И поэтому нынешнее решение Лукашенко вызовет большой международный скандал, я думаю сопоставимый с тем, что мы видели вокруг истории с посадкой самолета Ryanair и задержанием Романа Протасевича", ― резюмирует эксперт.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение Лукашенко праздновать 17 сентября на официальном уровне ― это "победа исторической правды над политической корректностью", однако это вновь может...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украінскія памежнікі ўзмацнілі ахову воднай мяжы зь Беларусьсю. Цяпер суправаджаюць беларускія баржы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by