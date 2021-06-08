Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Носович о празднике 17 сентября: скандал, сопоставимый с посадкой самолета

Историческая правда в Беларуси понятна и очевидна всем ― 17 сентября 1939 года произошло воссоединение белорусского народа, отмечает собеседник Sputnik.

Как угодно можно относиться к тому, как именно произошло воссоединение, долго спорить о событиях того времени и о том, что им предшествовало, рассуждает Носович. Но факт в том, что Беларусь после Первой мировой была поделена надвое, белорусский народ был разделенным народном и в этом смысле 17 сентября ― это праздник для белорусов, отмечает он.

"Почему этот день не праздновался до сих пор на официальном уровне ― по соображением политической корректности. Потому что празднование, конечно, разрушает отношения Беларуси с Польшей, которые итак всегда были в силу истории очень напряженными. Но тем не менее, до тех пор пока Беларусь не признавала официально польский поход Красной армии и отчуждение восточной воеводств Польши от Варшавы своей исторической победой, эти отношения еще могли как-то жить. После нынешнего решения Лукашенко с ними может случиться все что угодно, в том числе, и полный дипломатический разрыв этих отношений", ― говорит Носович.

Для Варшавы легитимизация 17 сентября ― это сокрушительный идеологический удар, считает собеседник. Впервые легитимизируются и оправдываются на официальном уровне действия Советского Союза на начальном этапе Второй мировой войны, причем оправдываются не Россией как правопреемницей СССР, а другой бывшей советской республикой, отмечает аналитик.

Впервые официально указывается, что эти действия СССР были благом для разделенных народов ― для украинцев, для белорусов и во многом для Литвы, потому что Вильнюс был возвращен в состав Литовской республики, добавляет он.

"И поэтому нынешнее решение Лукашенко вызовет большой международный скандал, я думаю сопоставимый с тем, что мы видели вокруг истории с посадкой самолета Ryanair и задержанием Романа Протасевича", ― резюмирует эксперт.

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