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Годовалый ребенок погиб в Молодечненском районе

08.06.2021 12:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным следствия, днем 7 июня годовалый малыш находился с бабушкой и дедушкой по месту жительства в одной из деревень Молодечненского района. Около 11 утра его уложили спать, а через некоторое время мужчина обнаружил тело внука без признаков жизни. 

Годовалый ребенок погиб в Молодечненском районе
Фото: СК

Ребенок находился сидя в кроватке, головой в петле обувного шнурка, который крепился к стене для устойчивости конструкции. 

Семья в социально опасном положении не находится, уточнили в ведомстве.

 
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По данным следствия, днем 7 июня годовалый малыш находился с бабушкой и дедушкой по месту жительства в одной из деревень Молодечненского района. Около 11 утра его...
 
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