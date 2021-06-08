|
Годовалый ребенок погиб в Молодечненском районе
Источник материала: Навiны
По данным следствия, днем 7 июня годовалый малыш находился с бабушкой и дедушкой по месту жительства в одной из деревень Молодечненского района. Около 11 утра его уложили спать, а через некоторое время мужчина обнаружил тело внука без признаков жизни.
Ребенок находился сидя в кроватке, головой в петле обувного шнурка, который крепился к стене для устойчивости конструкции.
Семья в социально опасном положении не находится, уточнили в ведомстве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным следствия, днем 7 июня годовалый малыш находился с бабушкой и дедушкой по месту жительства в одной из деревень Молодечненского района. Около 11 утра его...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)