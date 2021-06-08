ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Валерий Исаев: «Шпилевский грамотен, одержим, амбициозен, мотивирован и имеет кожу крокодила на неудачи»

08.06.2021 13:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением о назначении Алексея Шпилевского на пост главного тренера Эрцгебирге. Напомним, белорус подписал контракт с клубом второй немецкой Бундеслиги до лета 2024 года.



«Почему-то есть уверенность в успехе этого парня. И очень хочется, чтобы у него получилось там. Сначала в Европе младший выучился как нужно делать, затем в странах бывшего СССР получил опыт как не надо делать. На самом деле это колоссальный опыт. Алексей по восприятию мира и характеру европеец, его мысли и мотивация прошивали навылет русскоговорящих парней. Большинство иронично кряхтели в платок, ленивые прилюдно воевали. Да, проблемы в душевном общении с каждым, но это наживное.

Главное: он грамотен, одержим, амбициозен, мотивирован и, по-моему, имеет кожу крокодила на неудачи. Вот теперь буду с интересом следить за его результатами. Думаю, очень многое будет зависеть от его агента. Мама должна стать просто болельщиком», — написал Исаев в Facebook.

На протяжении тренерской карьеры Шпилевский работал с молодежными командами Зонненхоф Гроссашпаха, Штутгарта и Лейпцига, а также с основным составом брестского Динамо.
 
В ноябре 2018 года наставник возглавил Кайрат. Под его руководством команда стала чемпионом Казахстана в 2020 году.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением о назначении Алексея Шпилевского на пост главного тренера Эрцгебирге. Напомним, белорус подписал контракт с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Годовалый ребенок погиб в Молодечненском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by