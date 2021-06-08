Валерий Исаев: «Шпилевский грамотен, одержим, амбициозен, мотивирован и имеет кожу крокодила на неудачи»









«Почему-то есть уверенность в успехе этого парня. И очень хочется, чтобы у него получилось там. Сначала в Европе младший выучился как нужно делать, затем в странах бывшего СССР получил опыт как не надо делать. На самом деле это колоссальный опыт. Алексей по восприятию мира и характеру европеец, его мысли и мотивация прошивали навылет русскоговорящих парней. Большинство иронично кряхтели в платок, ленивые прилюдно воевали. Да, проблемы в душевном общении с каждым, но это наживное.





Главное: он грамотен, одержим, амбициозен, мотивирован и, по-моему, имеет кожу крокодила на неудачи. Вот теперь буду с интересом следить за его результатами. Думаю, очень многое будет зависеть от его агента. Мама должна стать просто болельщиком», — написал Исаев в Facebook.





На протяжении тренерской карьеры Шпилевский работал с молодежными командами Зонненхоф Гроссашпаха, Штутгарта и Лейпцига, а также с основным составом брестского Динамо.

В ноябре 2018 года наставник возглавил Кайрат. Под его руководством команда стала чемпионом Казахстана в 2020 году.