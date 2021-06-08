Неизвестные факты об имени дочки Меган Маркл, которые вас удивят

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь Меган Маркл и принца Гарри родилась 4 июня, но уже стала звездой мировых таблоидов. Внимание к девочке приковано не только из-за ее родословной, но и из-за особенного имени, которое малышка получила в наследство от прабабушки-королевы и бабушки-принцессы – Лилибет Диана.

Британцы разделились на два лагеря: некоторые считают, что Маркл и принц Гарри не имели права "трогать" священное прозвище Елизаветы II, особенно после скандальных высказываний и отречения от престола. Другие же считают, что таким образом Сассексы решили зарыть топор войны и сделать шаг навстречу родственникам.

В любом случае любопытные детали об имени Лили продолжают всплывать в сети, изумляя поклонников и злопыхателей.

Факт 1

Лилибет – детское прозвище Ее Величества, которым ее называли не только родители, но и покойный супруг принц Филипп. Источники рассказали, что королева была заранее осведомлена о том, что Гарри назовет свою дочь в ее честь.

Факт 2

Инсайдеры издания The Mirror рассказали о том, что Гарри с детства знал, что у него будет двое детей и он назовет дочь в честь главных женщин в своей жизни - бабушки и мамы. Он рассказал об этом Маркл, когда пара обсуждала имена для будущих детей, и экс-актриса сразу же зацепилась за эту идею.

Факт 3

В имени девочки есть отсылка не только к монархам, но и к матери Меган Дории. Оказалось, что в детстве мама Маркл любила называть будущую герцогиню "цветок", о чем экс-актриса рассказывала в своем блоге The Tig до встречи с принцем.

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