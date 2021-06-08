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Грозы и град: синоптики прогнозируют оранжевый уровень опасности на среду
08.06.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн - Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на среду. Об этом сообщили в пресс-службе Белгидромета.
Неблагоприятные метеорологические явления – грозы, град, ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с – ожидаются в республике в утреннее и дневное время. Температура воздуха днем - +20..+26°С.
В Минске 9 июня будет +21..+23°C, облачно с прояснениями, порывы ветра будут доходить до 14 м/с. Утром и днем ожидается кратковременный дождь и гроза.
По данным синоптиков, в четверг и пятницу сохранится переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Дневная температура - +20..+27°С.
Оранжевый уровень опасности объявлен в республике
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