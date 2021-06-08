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Чувственный танец Сальмы Хайек под хит Бритни Спирс 20-летней давности
08.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Актриса организовала челлендж под песню «…Baby One More Time».
Сальма Хайек и команда пропиарила фильм «Телохранитель жены киллера», который выйдет в прокат в ближайшее время, танцем под хит Бритни Спирс 1998 года.
Публикуем для поднятия настроения.
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Актриса организовала челлендж под песню «…Baby One More Time».
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