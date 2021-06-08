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Невзоров: «Иллюзия создалась – сыграли Россию для телевизора»
08.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский публицист делится послевкусием после ежегодного форума в Питере.
– Петербургский международный экономически форум – это совершенно бессмысленное мероприятие. Не имеющие никаких последствий, значения, влияния на давно мертвую экономику страны, – рассуждает Александр Невзоров в свежем выпуске
Его единственное предназначение велико – пропаганда. ПМЭФ создает иллюзию наличия России. Той России, которой на самом деле нет. России бизнеса, права, сытости и санитарии.
Иллюзия создалась. Пять тысяч бездельников забацали большое важное представление и сыграли Россию для телевизора. Россия посмотрела и снова поверила, что она есть.
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Российский публицист делится послевкусием после ежегодного форума в Питере.
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