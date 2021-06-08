Невзоров: «Иллюзия создалась – сыграли Россию для телевизора»

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Российский публицист делится послевкусием после ежегодного форума в Питере.

– Петербургский международный экономически форум – это совершенно бессмысленное мероприятие. Не имеющие никаких последствий, значения, влияния на давно мертвую экономику страны, – рассуждает Александр Невзоров в свежем выпуске Наповал . – Там не было заключено ни одного договора, который нельзя было бы заключить по скайпу, целевым локальным образом или как-то иначе. А не ценой многомиллиардного мероприятия, создающего всем огромные неудобства.

Его единственное предназначение велико – пропаганда. ПМЭФ создает иллюзию наличия России. Той России, которой на самом деле нет. России бизнеса, права, сытости и санитарии.

Иллюзия создалась. Пять тысяч бездельников забацали большое важное представление и сыграли Россию для телевизора. Россия посмотрела и снова поверила, что она есть.