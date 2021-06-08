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Дмитрий Миньков завоевал олимпийскую лицензию на чемпионате мира по дзюдо
Источник материала: ОНТ
Белорусские дзюдоисты начали выступление на чемпионате мира в Будапеште. Первым на татами вышел Дмитрий Миньков.
В весовой категории до 66 кг он дошёл до четвертьфинала, где уступили Елдосу Жумаканову из Казахстана.
В утешительном поединке белорус не справился с россиянином Якубом Шамиловым и в итоге занял 7-е место.
Этот результат позволил Дмитрию Минькову закрепиться в тридцатке сильнейших мирового рейтинга и получить олимпийскую лицензию в Токио.
Сегодня сборную Беларуси на чемпионате мира представит Вадим Шока – он выступит в весовой категории до 73 кг.
Фото: Белорусская федерация дзюдо
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Белорусские дзюдоисты начали выступление на чемпионате мира в Будапеште. Первым на татами вышел Дмитрий Миньков. В весовой категории до 66 кг он дошёл до...
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