Дмитрий Миньков завоевал олимпийскую лицензию на чемпионате мира по дзюдо

Источник материала: ОНТ

Белорусские дзюдоисты начали выступление на чемпионате мира в Будапеште. Первым на татами вышел Дмитрий Миньков.

В весовой категории до 66 кг он дошёл до четвертьфинала, где уступили Елдосу Жумаканову из Казахстана.

В утешительном поединке белорус не справился с россиянином Якубом Шамиловым и в итоге занял 7-е место.

Этот результат позволил Дмитрию Минькову закрепиться в тридцатке сильнейших мирового рейтинга и получить олимпийскую лицензию в Токио.

Сегодня сборную Беларуси на чемпионате мира представит Вадим Шока – он выступит в весовой категории до 73 кг.

Фото: Белорусская федерация дзюдо

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