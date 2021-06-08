Платья на запах, монохром и брюки со стрелками: как выглядеть стройнее? 3 эффективных совета

Источник материала: ОНТ

Все, конечно, успели похудеть к лету и готовы примерить самые смелые образы. Но даже если не успели, смотрите несколько подсказок, которые помогут вам выглядеть стройнее.

Платья на запах. Они подходят всем без исключения. За счет кроя такие фасоны создают вертикальную линию, которая вытягивает образ. Важно учитывать пропорции и выбирать платье, которое не создает силуэт песочных часов.

Визуально сбросить пару килограммов поможет образ, составленный в монохроме. Вещи поддерживают друг друга и продолжают вертикаль. Но советуем отказаться от классических бежево-коричневых оттенков, а обратить внимание на яркие пастельные тона.

Тем, у кого пирожки имеются в области бедер, даём совет. Выбирайте брюки со стрелками, которые не обтягивают в этом месте. Рекомендую обратить внимание на брюки палаццо.

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