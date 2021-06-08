Павел Седько – автор лучшего гола месяца в чемпионате страны

Источник материала: ОНТ

Белорусская федерация футбола назвала лучший гол мая в чемпионате страны. Самое красивое взятие ворот выбрали болельщики.

По мнению любителей футбола, лучший мяч месяца забил полузащитник брестского «Динамо» Павел Седько.

Хавбек отличился дальним ударом со штрафного в победной встрече против «Гомеля» (этот гол был единственным в матче).

Также в тройку вошли забитые мячи Шохбоза Умарова из БАТЭ и Вадима Побудея из «Гомеля».

Фото: dynamo-brest.by

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