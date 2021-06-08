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Павел Седько – автор лучшего гола месяца в чемпионате страны
Источник материала: ОНТ
Белорусская федерация футбола назвала лучший гол мая в чемпионате страны. Самое красивое взятие ворот выбрали болельщики.
По мнению любителей футбола, лучший мяч месяца забил полузащитник брестского «Динамо» Павел Седько.
Хавбек отличился дальним ударом со штрафного в победной встрече против «Гомеля» (этот гол был единственным в матче).
Также в тройку вошли забитые мячи Шохбоза Умарова из БАТЭ и Вадима Побудея из «Гомеля».
Фото: dynamo-brest.by
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Белорусская федерация футбола назвала лучший гол мая в чемпионате страны. Самое красивое взятие ворот выбрали болельщики. По мнению любителей футбола, лучший мяч...
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