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Павел Седько – автор лучшего гола месяца в чемпионате страны

08.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Павел Седько – автор лучшего гола месяца в чемпионате страны

Белорусская федерация футбола назвала лучший гол мая в чемпионате страны. Самое красивое взятие ворот выбрали болельщики. 

По мнению любителей футбола, лучший мяч месяца забил полузащитник брестского «Динамо» Павел Седько.

Хавбек отличился дальним ударом со штрафного в победной встрече против «Гомеля» (этот гол был единственным в матче).

Также в тройку вошли забитые мячи Шохбоза Умарова из БАТЭ и Вадима Побудея из «Гомеля».

Фото: dynamo-brest.by 

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Теги: Гомель
 
 
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Белорусская федерация футбола назвала лучший гол мая в чемпионате страны. Самое красивое взятие ворот выбрали болельщики.  По мнению любителей футбола, лучший мяч...
 
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