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Праздник непослушания: 7 котов и собак, которые не знают слово «Нет!»

08.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Праздник непослушания: 7 котов и собак, которые не знают слово «Нет!»

Многие домашние питомцы отличаются непослушным характером. Словно дети они порой не слышат или не хотят слышать слово «Нет!» Пушистые озорники могут забраться на стол с лакомствами, перегрызть какой-нибудь провод или изрядно перепачкать мебель. И даже если хозяева проведут с животными разъяснительную беседу, они рано или поздно примутся за старое. В нашей подборке – фотографии питомцев, которые не так послушны, как хотелось бы. 


rockchick1982 
socarrat 


 Popaulina  
Molly_Connolly69 


Tasslehoff___ 


daammnbooiiii 


Anonymousopotamus 





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Многие домашние питомцы отличаются непослушным характером. Словно дети они порой не слышат или не хотят слышать слово «Нет!» Пушистые озорники могут забраться на...
 
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