Праздник непослушания: 7 котов и собак, которые не знают слово «Нет!»

Источник материала: ОНТ

Многие домашние питомцы отличаются непослушным характером. Словно дети они порой не слышат или не хотят слышать слово «Нет!» Пушистые озорники могут забраться на стол с лакомствами, перегрызть какой-нибудь провод или изрядно перепачкать мебель. И даже если хозяева проведут с животными разъяснительную беседу, они рано или поздно примутся за старое. В нашей подборке – фотографии питомцев, которые не так послушны, как хотелось бы.



rockchick1982

socarrat



Popaulina

Molly_Connolly69



Tasslehoff___



daammnbooiiii



Anonymousopotamus

















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