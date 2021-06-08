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Праздник непослушания: 7 котов и собак, которые не знают слово «Нет!»
Источник материала: ОНТ
Многие домашние питомцы отличаются непослушным характером. Словно дети они порой не слышат или не хотят слышать слово «Нет!» Пушистые озорники могут забраться на стол с лакомствами, перегрызть какой-нибудь провод или изрядно перепачкать мебель. И даже если хозяева проведут с животными разъяснительную беседу, они рано или поздно примутся за старое. В нашей подборке – фотографии питомцев, которые не так послушны, как хотелось бы.
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Многие домашние питомцы отличаются непослушным характером. Словно дети они порой не слышат или не хотят слышать слово «Нет!» Пушистые озорники могут забраться на...
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