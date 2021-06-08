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Евгений Оксентюк подписал трёхлетний контракт новичка с «Далассом»
Источник материала: ОНТ
Белорусский нападающий Евгений Оксентюк подписал трёхлетний контракт новичка с клубом национальной хоккейной лиги – «Далассом»
Об этом сообщает официальный сайт команды. Минувший сезон 20-тилетний форвард провёл в минской «Юности».
В 31-м матче регулярного чемпионата Экстралиги хоккеист набрал шесть очков по системе гол плюс пас, а в серии плей-офф в 13 встречах забросил четыре шайбы, отдал одну голевую передачу и помог «Юности» завоевать золотые медали.
В прошлом году Евгений Оксентюк был выбран «Далласом» на драфте НХЛ.
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Белорусский нападающий Евгений Оксентюк подписал трёхлетний контракт новичка с клубом национальной хоккейной лиги – «Далассом» Об этом сообщает официальный...
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