Евгений Оксентюк подписал трёхлетний контракт новичка с «Далассом»

Источник материала: ОНТ

Белорусский нападающий Евгений Оксентюк подписал трёхлетний контракт новичка с клубом национальной хоккейной лиги – «Далассом»

Об этом сообщает официальный сайт команды. Минувший сезон 20-тилетний форвард провёл в минской «Юности».

В 31-м матче регулярного чемпионата Экстралиги хоккеист набрал шесть очков по системе гол плюс пас, а в серии плей-офф в 13 встречах забросил четыре шайбы, отдал одну голевую передачу и помог «Юности» завоевать золотые медали.

В прошлом году Евгений Оксентюк был выбран «Далласом» на драфте НХЛ.

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