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4-летний мальчик привел себе друга из леса. Мама не поверила своим глазам!

08.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

4-летний мальчик привел себе друга из леса. Мама не поверила своим глазам!

Стефани Браун и ее сын, которому четыре года, живут в Америке, штате Виргиния. Свои выходные они решили провести на базе отдыха, неподалеку от дома. Сын Стефани Доминик, конечно, было в восторге от этой идеи. И сразу по приезду решил исследовать окрестности. Кого же он там встретил?

Только представьте, как удивилась мама Доминика, когда увидела своего сына в компании с другом из леса. И это был олененок! Мальчик не только смог покорить дикое животное, но и завоевать его доверие, олененок без стеснения пришел с Домиником на крыльцо дома.


Фото: laykni.com

При виде Стефани олененок не испугался, даже согласился сфотографироваться на память. Мама Доминика решила не оставлять эти фото в семейном архиве, а сразу поделиться ими в социальных сетях. Естественно, такие необычные снимки быстро набрали популярность: тридцать тысяч лайков и сорок тысяч комментариев.


Фото: goodfon.ru

Интересный факт: на пижамном костюме Доминика был размещен рождественский олененок. Совпадение?


Фото: filmpro.ru

После небольшой фотосессии Стефани объяснила своему ребенку, что олененок не сможет стать членом их семьи. Смышленый парень быстро все понял и отвел четвероного друга обратно на опушку.


Фото: getnewhomedesign.blogspot.com

В своих социальных сетях женщина поделилась эмоциями, которые получила после этой неожиданной встречи. Она была в недоумении, как дикое животное так быстро доверилось ее сыну. А сам Доминик не видит в этом ничего необычного и мечтает вновь встретить своего друга.


По материалам сайта laykni.com

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Стефани Браун и ее сын, которому четыре года, живут в Америке, штате Виргиния. Свои выходные они решили провести на базе отдыха, неподалеку от дома. Сын Стефани...
 
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