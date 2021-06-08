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Лукашенко: Очень остро стоит вопрос обеспечения наших Вооруженных Сил современным вооружением
Источник материала: ОНТ
Сегодня во Дворце Независимости Президент принял с докладом заместителя премьер-министра Юрия Назарова и председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса. Речь шла о перспективах развития и итогах работы военно-промышленного комплекса,
Военно-промышленный комплекс вносит приличный вклад в экономику Беларуси, подчеркнул Президент. Как отметил Глава государства, оборонный сектор – это самые высокотехнологичные производства, которые сравнимы только с атомными и космическими технологиями.
Белорусский лидер, говоря о санкционных угрозах, также рассказал, что ограничительные меры со стороны Запада не повлияют на работу военно-промышленного комплекса.
Кроме того, Лукашенко интересовался экономическими и финансовыми показателями оборонных производств.
Также Глава государства спросил, как продвигается разработка других перспективных видов вооружений – например, ракет для реактивной системы залпового огня «Полонез».
В конце июня в Минске пройдет юбилейная 10-я Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021. Беларусь будет принимать там участие. Это событие стало еще одной темой доклада.
Работа оборонного сектора экономики и военно-промышленного комплекса идет в особой обстановке, доложил Дмитрий Пантус.
Фото: БЕЛТА
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Сегодня во Дворце Независимости Президент принял с докладом заместителя премьер-министра Юрия Назарова и председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса. Речь...
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