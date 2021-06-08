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Белорусские боксёры завоевали три олимпийские лицензии на Игры в Токио
Источник материала: ОНТ
Путёвки были разыграны на квалификационном турнире в Париже.
Впервые на главном старте четырёхлетия сможет выступить многолетний капитан нашей сборной Виталий Бондаренко, который выступает в весовой категории до 75 кг.
Также олимпийскую лицензию завоевал молодой Александр Радионов в категории 69 кг.
Отправится на Игры в весе до 63 кг и Дмитрий Асанов, ранее выступавший Олимпиаде в Рио.
Всего на турнире в Париже было разыграно 77 олимпийских лицензий.
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Путёвки были разыграны на квалификационном турнире в Париже. Впервые на главном старте четырёхлетия сможет выступить многолетний капитан нашей сборной Виталий...
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