ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские боксёры завоевали три олимпийские лицензии на Игры в Токио

08.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусские боксёры завоевали три олимпийские лицензии на Игры в Токио

Путёвки были разыграны на квалификационном турнире в Париже. 

Впервые на главном старте четырёхлетия сможет выступить многолетний капитан нашей сборной Виталий Бондаренко, который выступает в весовой категории до 75 кг. 

Также олимпийскую лицензию завоевал молодой Александр Радионов в категории 69 кг.

Отправится на Игры в весе до 63 кг и Дмитрий Асанов, ранее выступавший Олимпиаде в Рио. 

Всего на турнире в Париже было разыграно 77 олимпийских лицензий.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Путёвки были разыграны на квалификационном турнире в Париже.  Впервые на главном старте четырёхлетия сможет выступить многолетний капитан нашей сборной Виталий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чувственный танец Сальмы Хайек под хит Бритни Спирс 20-летней давности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by