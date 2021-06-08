Белорусские боксёры завоевали три олимпийские лицензии на Игры в Токио

Источник материала: ОНТ

Путёвки были разыграны на квалификационном турнире в Париже.

Впервые на главном старте четырёхлетия сможет выступить многолетний капитан нашей сборной Виталий Бондаренко, который выступает в весовой категории до 75 кг.

Также олимпийскую лицензию завоевал молодой Александр Радионов в категории 69 кг.

Отправится на Игры в весе до 63 кг и Дмитрий Асанов, ранее выступавший Олимпиаде в Рио.

Всего на турнире в Париже было разыграно 77 олимпийских лицензий.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram