8 июня отмечают Всемирный день океанов

Источник материала: ОНТ

ООН учредила его в 2008 году, чтобы привлечь внимание к проблемам, связанным с водой.

А это и изменение климата, истощение рыбных ресурсов, загрязнение вод пластиком.

«Голубая повестка в рамках зелёного курса» – программа восстановления гидросферы, которую инициировала Португалия.

Там на будущий год намечена всемирная конференция по океанам. В нынешнем феврале она не состоялась из-за пандемии.

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