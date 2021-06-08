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8 июня отмечают Всемирный день океанов
Источник материала: ОНТ
ООН учредила его в 2008 году, чтобы привлечь внимание к проблемам, связанным с водой.
А это и изменение климата, истощение рыбных ресурсов, загрязнение вод пластиком.
«Голубая повестка в рамках зелёного курса» – программа восстановления гидросферы, которую инициировала Португалия.
Там на будущий год намечена всемирная конференция по океанам. В нынешнем феврале она не состоялась из-за пандемии.
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ООН учредила его в 2008 году, чтобы привлечь внимание к проблемам, связанным с водой. А это и изменение климата, истощение рыбных ресурсов, загрязнение вод пластиком....
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