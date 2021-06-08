ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

8 июня отмечают Всемирный день океанов

08.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

8 июня отмечают Всемирный день океанов

ООН учредила его в 2008 году, чтобы привлечь внимание к проблемам, связанным с водой.

А это и изменение климата, истощение рыбных ресурсов, загрязнение вод пластиком.

«Голубая повестка в рамках зелёного курса» – программа восстановления гидросферы, которую инициировала Португалия.

Там на будущий год намечена всемирная конференция по океанам. В нынешнем феврале она не состоялась из-за пандемии.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ООН учредила его в 2008 году, чтобы привлечь внимание к проблемам, связанным с водой. А это и изменение климата, истощение рыбных ресурсов, загрязнение вод пластиком....
 
Новости дня
Новости разные
 
Чувственный танец Сальмы Хайек под хит Бритни Спирс 20-летней давности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by