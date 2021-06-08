В Бразилии банды мстят за убийство главаря

Источник материала: ОНТ

В бразильском городе Манаус горят банковские офисы, административные здания, автомобили, машины скорой помощи.

Преступники блокируют дороги и стреляют по полицейским участкам. Они мстят за убийство одного из участников своей группы.

Губернатор штата просит помощи войск Национальных сил.

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