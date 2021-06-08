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В Пакистане вспыхнули массовые беспорядки

08.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Пакистане вспыхнули массовые беспорядки

Пакистан не успел оправиться от аварии на железной дороге, в которой, по последним данным, погибли 62 человека, как в стране вспыхнули массовые беспорядки. Один из крупнейших городов, многомиллионный город Карачи охвачен огнем.

На улицы вышли тысячи протестующих, которые устраивают настоящие «стихийные бедствия» – поджигают автомобили, разбивают витрины магазинов, ломают рекламные щиты и срывают с них надписи.

Люди выступают против насильственного захвата своих земель. Вспышку гнева вызвала одна из крупных частных компаний, которую поддерживает пакистанское правительство. Предприятие готовит большой проект по строительству элитного жилья.

Согласно плану, для застройки снесут несколько деревень коренных народов. Активисты протеста объявили, что они этого не допустят.

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Пакистан не успел оправиться от аварии на железной дороге, в которой, по последним данным, погибли 62 человека, как в стране вспыхнули массовые беспорядки. Один из...
 
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