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Белорусские туристы с 16 июня через Стамбул смогут попасть в Черногорию

08.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские туристы с 16 июня через Стамбул смогут попасть в Черногорию

Белорусские турфирмы предлагают туры в Черногорию. Ближайшие путевки – на 16 июня, вылеты «Турецкими авиалиниями» – по средам, пятницам и субботам, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на одну из туристических компаний.

Часа полтора займет трансфер от аэропорта Подгорицы на курорт. Варианты отдыха предлагают от апартаментов с современным ремонтом до люксовых отелей.

В 550 евро с человека обойдется перелет туда и обратно. От 1 200 евро стартует стоимость путевки на двоих с завтраком. Гостиница будет хоть и скромной, но расположенной в пяти минутах от пляжа.

Без ПЦР-теста въезд в Черногорию разрешен из Беларуси, России, Украины, Албании, Северной Македонии, Сербии, Хорватии, Косово, Боснии и Герцеговины, Израиля и стран Евросоюза.

При выполнении одного из условий всем остальным въезд разрешен:

– положительный тест на антитела IgG не старше 30 дней;

– ПЦР-тест не старше 72 часов;

– доказательство вакцинирования второй дозой не менее чем за 7 дней до въезда в Черногорию.

Ранее сообщалось, что в связи с закрытием воздушного пространства ряда стран туристические агенты вместе с «Белавиа» организовывают эвакуационные рейсы из Черногории, Албании, Туниса.

Таким образом в Минск из Тивата 2 июня были доставлены 189 пассажиров.

Фото: Pixabay.com

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Теги: Минск
 
 
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Белорусские турфирмы предлагают туры в Черногорию. Ближайшие путевки – на 16 июня, вылеты «Турецкими авиалиниями» – по средам, пятницам и...
 
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