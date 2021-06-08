Пожар на химзаводе в Индии: есть погибшие

Источник материала: ОНТ

Пожар на индийском производстве дезинфицирующих средств убил как минимум 18 человек, 15 из которых – женщины.

Четыре десятка рабочих оказались в огненной ловушке после вспыхнувшего в цеху пламени. К прибытию пожарных из здания валил густой черный дым, поэтому для спасения жизней им пришлось ломать стены.

Для ликвидации горения потребовались восемь пожарных машин.

По предварительным данным, химический завод близ города Пуна загорелся из-за короткого замыкания. В настоящий момент ведется расследование.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram