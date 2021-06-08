ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пожар на химзаводе в Индии: есть погибшие

08.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пожар на химзаводе в Индии: есть погибшие

Пожар на индийском производстве дезинфицирующих средств убил как минимум 18 человек, 15 из которых – женщины.

Четыре десятка рабочих оказались в огненной ловушке после вспыхнувшего в цеху пламени. К прибытию пожарных из здания валил густой черный дым, поэтому для спасения жизней им пришлось ломать стены.

Для ликвидации горения потребовались восемь пожарных машин.

По предварительным данным, химический завод близ города Пуна загорелся из-за короткого замыкания. В настоящий момент ведется расследование.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар на индийском производстве дезинфицирующих средств убил как минимум 18 человек, 15 из которых – женщины. Четыре десятка рабочих оказались в огненной ловушке...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чувственный танец Сальмы Хайек под хит Бритни Спирс 20-летней давности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by