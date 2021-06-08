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Лукашенко подписал закон о поправках в кодексы по вопросам уголовной ответственности
Источник материала: ОНТ
Дополнительная охрана конституционного строя страны. Президент подписал закон, которым вносятся изменения и дополнения в уголовный кодекс Беларуси. Ранее он был принят нижней палатой парламента и одобрен сенаторами.
Так, усилена ответственность за убийство сотрудника милиции в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка – в соответствующей статье повышен нижний порог наказания. Ранее за подобное преступление наказание начиналось от 10 лет лишения свободы, теперь – от 12.
Также введена уголовная ответственность за убийство военнослужащего. За это преступление теперь предусмотрено от 12 лет лишения свободы до смертной казни, как и за убийство милиционера.
Помимо этого, ужесточена ответственность за насилие или угрозу в отношении сотрудников правоохранительных органов и судей, сопротивление сотрудникам милиции и оскорбление представителей власти.
В новом законе предусмотрено наказание за экстремизм. К нему относятся – организация беспорядков, призывы к проведению несанкционированных массовых мероприятий, блокирование дорог.
Введена уголовная ответственность за участие в экстремистском формировании и содействие такой деятельности, прохождение обучения, а также за финансирование экстремизма.
Уголовная ответственность грозит к тому же за неоднократные нарушения порядка проведения массовых мероприятий, незаконный сбор и распространение личных данных.
Основные положения закона вступают в силу через 3 месяца после опубликования.
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Дополнительная охрана конституционного строя страны. Президент подписал закон, которым вносятся изменения и дополнения в уголовный кодекс Беларуси. Ранее он был...
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