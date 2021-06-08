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За выплату серых зарплат вводится уголовка. Кого и как теперь будут наказывать
Источник материала: Навiны
В Беларуси вводится уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и страховых взносов, а также за налоговое мошенничество.
От слов перешли к делу
В начале 2021 года власти
При этом Комитет госконтроля фактически
«Ужесточение ответственности нанимателей за выплату зарплаты в конверте инициировано Комитетом госконтроля и обусловлено недостаточностью существующих мер административного воздействия в борьбе с этим негативным явлением», — сообщили 8 июня в КГК.
В конце мая был подписан
Это статья 243.1 «Уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов», статья 243.2 «Налоговое мошенничество» и статья 243.3 «Уклонение от уплаты страховых взносов».
При этом в
Все три новые статьи, а также обновленная статья 243 УК вступают в силу 19 июня.
Злой умесел приведет в тюрьму
Таким образом, уже в этом месяце нанимателям, которые практикуют серые зарплаты, стоит серьезно задуматься, стоит ли игра свеч.
Как подчеркивают инициаторы изменений, уголовка предусмотрена исключительно за умышленные действия, связанные с неуплатой страховых взносов и неперечислением налогов, сборов в бюджет.
При этом уголовная ответственность наступает при условии, что сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер.
Для налогов и сборов эта сумма составляет одну тысячу базовых величин, а для страховых взносов — 2,5 тысячи базовых величин (29 тысяч и 72,5 тысячи рублей соответственно).
Есть и еще одно обязательное условие, которое необходимо для привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты страховых взносов.
Это доказанный факт их умышленного неначисления.
«Должностные лица организаций, которые не скрывают зарплату, начисляют страховые взносы, но не перечисляют их в Фонд социальной защиты населения (например, в связи с отсутствием денежных средств на расчетном счете), будут нести административную ответственность», — отмечает КГК.
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Новые меры ответственности касаются не только руководителей государственных и частных организаций, которые платят серые зарплаты.
Сами получатели таких регулярных выплат тоже не должны спать спокойно по двум главным причинам.
Соглашаясь на то, чтобы получать зарплату в конверте, работники, во-первых, серьезно ослабляют свою социальную защиту и подрывают собственное финансовое будущее.
Об этой угрозе Naviny.by подробно
Причем проблема не сводится только к тому, что работник может остаться без зарплаты сегодня и без пенсии — завтра.
Во-вторых, Комитет госконтроля
Но в случае, если работник сообщит контролерам о том, что получает зарплату в конверте, его освободят от административки.
Сообщать о фактах выплаты серых зарплат КГК предлагает через
Налоговое мошенничество как отдельная «песня»
Налоговое мошенничество стало новинкой для уголовного законодательства Беларуси.
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Под налоговым мошенничеством в новой статье УК понимается представление уполномоченному органу документов, которые содержат заведомо ложные сведения, либо заведомо ложных сведений иным способом в целях необоснованного возврата налогов, сборов при отсутствии признаков более тяжкого преступления, повлекшее причинение ущерба.
Как видно, и здесь имеются ввиду именно умышленные действия.
В худшем случае налоговое мошенничество грозит нарушителю лишением свободы на срок до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.
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