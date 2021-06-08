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Верховный суд оставил в силе штраф «Нашей Ниве» на 8700 рублей

08.06.2021 13:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Верховный суд оставил в силе решение Экономического суда Минска, который оштрафовал «Нашу Ниву» на 300 базовых величин (8700 рублей) за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает телеграм-канал интернет-издания.

Верховный суд оставил в силе штраф «Нашей Ниве» на 8700 рублей

Речь идет о распечатанных на редакционном принтере 20 обязательных экземплярах газеты для бесплатной рассылки. По закону «О СМИ» газета должна печататься как минимум раз в полгода, также ее необходимо рассылать в министерства и библиотеки. Как пояснили в редакции, «Наша Ніва» издает печатную газету только для этой обязательной рассылки и не продает ее в киосках, поэтому обязательные экземпляры были напечатаны на редакционном принтере. Министерство информации и Министерство по налогам и сборам посчитали, что редакция не имела права так делать, так как у нее нет отдельной полиграфической лицензии.

13 апреля Экономический суд Минска в лице судьи Эрнеста Койро оштрафовал «Нашу Нiву» на 300 базовых величин. 8 июня редакция обжаловала это решение в Верховном суде.

«Аттестованный специалист составил заключение с оценкой техники. Оказалось, что на самом деле 21-летний принтер стоит 173 рубля, а 8-летний ноутбук — 229 рублей. А значит, привлекать к ответственности не за что. Однако судья Елена Кострома решила иначе, оставив предыдущее решение без изменений», — сообщила редакция «Нашай Нiвы» по итогам обжалования.

 
Теги: Минск
 
 
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Верховный суд оставил в силе решение Экономического суда Минска, который оштрафовал «Нашу Ниву» на 300 базовых величин (8700 рублей) за незаконную...
 
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