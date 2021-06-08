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В Беларуси уголовная ответственность теперь грозит за зарплаты в конвертах

08.06.2021 13:41 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О введении уголовной ответственности за выплату зарплат в конвертах сообщает во вторник пресс-служба Комитета государственного контроля.

Такая мера предусмотрена в обновленных уголовных кодексах, подписанных Александром Лукашенко 8 июня.

«Выплачивая зарплату без отражения в учете, наниматель причиняет ущерб не только государству, но и работникам (начиная от отсутствия у них гарантий получения оговоренной зарплаты и заканчивая несправедливым размером будущей пенсии, лишением других социальных выплат)», - заявляют в КГК.

К уголовной ответственности будут привлекать только за умышленные действия по неуплате страховых взносов, за неперечисление налогов и сборов. При этом сумма неуплаченных сумм должна превышать для налогов и сборов – 1 тыс. базовых величин (29 тысяч рублей), для страховых взносов – 2 тыс. 500 базовых (72,5 тысяч рублей).

Для возбуждения дела должен быть доказан факт умышленной неуплаты взносов и сборов. Должностные лица организаций, которые не скрывают заработную плату, начисляют страховые взносы, но не перечисляют их в фонд социальной защиты населения (например, из-за отсутствия денег на расчетном счете), попадают под административную ответственность.

Гражданам Комитет дает возможность сообщить о фактах выплаты зарплаты «в конверте» через онлайн-панель на сайте Комитета госконтроля. Информация предоставляется анонимно и без регистрации.

 
 
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О введении уголовной ответственности за выплату зарплат в конвертах сообщает во вторник пресс-служба Комитета госу
 
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