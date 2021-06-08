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Гитанас Науседа: За пределами Литвы - нестабильное пространство, где попираются фундаментальные права человека
Источник материала: Партизан
Президент Литвы Гитанас Науседа выступил сегодня в Сейме с годовым докладом, где уделил много внимания событиям в Беларуси
В частности, Гитанас Науседа заявил, что в связи с ухудшением отношений с восточными соседями Литва должна противостоять их давлению, добиваться стабильности в регионе и укреплять оборонные мощности.
"За пределами Литвы – нестабильное пространство, в котором попираются фундаментальные права человека и правила свободного мира, в котором диктаторы, насмотревшись боевиков, вживаются в роль террористов и захватывают пассажирские самолеты, в котором безопасность границ и ядерная безопасность становятся инструментом шантажа", – заявил глава литовского государства.
Под этим он подразумевал имевший место в конце мая инцидент с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего в Вильнюс, и ареста находившихся на борту журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги, пишет
После этого события напряжение в отношениях Литвы и Беларуси усилилось. В последнее время
Г. Науседа отметил, что Литва была бы в большей безопасности, если бы по соседству было больше стабильных демократических стран. По его словам, важнейшей задачей для страны сегодня является необходимость вместе с союзниками остановить экспансию России и избежать еще большей дестабилизации в регионе.
"Мы должны стремиться к тому, чтобы наши соседи получили возможность делать свободный и демократический выбор относительно собственной жизни", – сказал президент.
"Предоставляемое нами убежище для жителей Беларуси, поддержка гражданского общества, громкий голос Литвы, напоминающий Европе о том, что происходят у ее границ – это самое малое, что мы можем и обязаны сделать для наших соседей", – добавил он.
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Гитанас Науседа: За пределами Литвы - нестабильное пространство, где попираются фундаментальные права человека
Президент Литвы Гитанас Науседа выступил сегодня в Сейме с годовым докладом, где уделил много внимания событиям в Беларуси
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