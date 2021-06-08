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В работе крупнейших интернет-ресурсов произошел необъяснимый сбой

08.06.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В работе нескольких популярных онлайн-сервисов произошел масштабный сбой.

Как сообщается на сайте DownDetector, с необъяснимыми проблемами столкнулись пользователи крупнейших интернет ресурсов: Twitch, Reddit, GitHub и Spotify.

Больше всего сообщений о неполадках в работе поступило от пользователей Twitch. О сбоях в работе платформы написали почти две тысячи человек. 75 процентов из них не смогли зайти на сайт, 21 процент пожаловались на проблемы со входом в систему. У остальных не загружались видеоролики.

О проблемах с доступом к Reddit сообщили более 400 человек. Практически у всех не загружался сайт.

Юзеры GitHub и Spotify также столкнулись с неполадками, связанными с загрузкой сайта и авторизацией в системе. Кроме того, 44% пользователей Spotify, пожаловавшихся на сбои, не смогли загрузить музыку.

В понедельник, 7 июня, на масштабный сбой пожаловались пользователи Mail.Ru. Несколько тысяч человек отметили, что не смогли зайти на сайт, авторизоваться и воспользоваться почтой, пишет lenta.ru
 
 
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В работе нескольких популярных онлайн-сервисов произошел масштабный сбой.
 
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