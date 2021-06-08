|
Шок! Годовалый ребенок погиб в собственной кроватке
Источник материала: Партизан
Следователи проводят проверку по факту гибели в Молодечненском районе годовалого ребенка, уже опрошены родители, начата судебно-медицинская экспертиза
Предварительно установлено, что днем 7 июня малыш находился с бабушкой и дедушкой в доме в деревне. Около 11 утра его уложили спать, а через некоторое время мужчина обнаружил тело внука без признаков жизни.
"Ребенок находился сидя в кроватке, головой в петле обувного шнурка, который крепился к стене для устойчивости конструкции", - рассказали в УСК по Минской области.
По факту гибели ребенка Молодечненским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи проводят проверку по факту гибели в Молодечненском районе годовалого ребенка, уже опрошены родители, начата судебно-медицинская экспертиза
|
Свежие газеты
Архив (Разное)