Макей запрасіў заходніх дыпляматаў на гутарку пра будучыню адносін іх краін зь Беларусьсю

Источник материала: Свабода

Сустрэча не ананасавалася, але яе факт журналістам пацьвердзілі некалькі крыніц у дыпляматычных колах. Пры гэтым нагода для запрашэньня амбасадарам загадзя не паведамлялася.

Па выніках гутаркі амбасадар Італіі ў Беларусі Марыё Джорджа Стэфана Бальдзі распавёў @euroradio, што размова дыпляматаў з Уладзімерам Макеем прайшла ў «шчырай атмасфэры». Паводле ягоных слоў, міністар распавядаў пра палітычную сытуацыю ў Беларусі, а дыпляматы мелі магчымасьць задаць пытанні. Увогуле абмяркоўвалася будучыня адносінаў афіцыйнага Менска з Эўразьвязам.

