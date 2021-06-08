Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Михеев: Крым и Донбасс ― признает ли их Лукашенко?

Ситуация настолько осложнилась с точки зрения давления на Беларусь и Лукашенко лично, в том числе, и со стороны Украины, что этого просто невозможно не замечать, отметил политолог на Youtube-канале "Украина.ру".

"Украинские власти ведут себя безумно безобразно, вредя и самим себе, и собственной экономике, видимо, выполняют чью-то команду или находясь в безумии. Делать вид, что этого нет, Александр Григорьевич просто не может. С другой стороны, он продолжает играть в гибкость и, думаю, ищет сейчас промежуточный вариант по поводу Крыма и Донбасса: де-факто признать Крым российским через какие-то конкретные действия, но де-юре пока воздерживаться от каких-то официальных заявлений, и в этом русле он будет двигаться дальше", ― рассуждает Михеев.

По мнению политолога, Беларусь пока не будет официально признавать Крым российским, но самолеты из Минска в Симферополь летать, скорее всего, будут, "и это будет признанием Крыма". За этим могут последовать и другие шаги, связанные с экономикой или представительствами белорусских организаций в Крыму, полагает политолог.

"Беларусь не может совсем ничего не делать после того плевка, который последовал от Украины. То, что они там говорят и делают в отношении Беларуси, просто так спускать с рук нельзя. Это же касается и Донбасса. Тот факт, что Лукашенко сказал, что Протасевича допросят следователи из ДНР и ЛНР, это тоже де-факто признание этих территорий и попытка ответить Киеву на крайне недружественные и недальновидные действия", ― говорит Михеев.

Спикер не исключает, что эти следователи могут "вытрясти из Протасевича много интересного", кроме того, по мнению Михеева, "Протасевич гораздо больше боится попасть в Луганск или Донецк, чем остаться в Минске".

"Я не думаю, что на встрече Путина и Байдена будет решаться судьба Беларуси, это маловероятно. И все действия России показывают, что Россия не будет с американцами обсуждать условную "сдачу" Лукашенко. Один из главных признаков ― это приезд Лукашенко в Сочи уже после инцидента с самолетом. Это российский сигнал американцам, что вы можете ставить вопрос о Беларуси, можете не ставить, но сдавать Беларусь мы точно не собираемся", ― отмечает Михеев.

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