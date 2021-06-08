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Подольская и Пресняков впервые показали младшего сына
08.06.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица Наталья Преснякова впервые вышла в свет с 7-месячным сыном Ваней: малыш повеселился на детском празднике и умилил поклонников.
Подольская и Пресняков
В своем Instagram Подольская показала, как 7-месячный малыш веселится на празднике старшего брата: Артемию исполнилось 6 лет и в честь этого родители устроили тематическую вечеринку в стиле "Пиратов Карибского моря".
Видео, на котором звездная семья позирует в полном составе, произвело настоящий фурор в сети. Поклонники с умилением наблюдали за младшим наследником звезд, который с интересом разглядывал все вокруг.
Ранее Подольская раскрыла секрет похудения после вторых родов и призналась, что
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Младший наследник от певица Владимира Преснякова стал участником веселого детского праздника в честь старшего брата.
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