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Подольская и Пресняков впервые показали младшего сына

08.06.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Наталья Преснякова впервые вышла в свет с 7-месячным сыном Ваней: малыш повеселился на детском празднике и умилил поклонников.

Подольская и Пресняков снова стали родителями в 2020-м году. Все это время звездная чета старалась не показывать новорожденного сына, публикуя кадры, на которых не видно лица младенца. Но в честь дня рождения своего первенца Артемия, Подольская решила познакомить Ваню с публикой.

В своем Instagram Подольская показала, как 7-месячный малыш веселится на празднике старшего брата: Артемию исполнилось 6 лет и в честь этого родители устроили тематическую вечеринку в стиле "Пиратов Карибского моря".

Видео, на котором звездная семья позирует в полном составе, произвело настоящий фурор в сети. Поклонники с умилением наблюдали за младшим наследником звезд, который с интересом разглядывал все вокруг.

Ранее Подольская раскрыла секрет похудения после вторых родов и призналась, что не может отказаться от пирожных.

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Младший наследник от певица Владимира Преснякова стал участником веселого детского праздника в честь старшего брата.
 
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