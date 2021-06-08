Немузыкальный квартет: сбытчиков психотропов задержали в Борисове - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Четверых сбытчиков психотропов задержали в Минской области, об этом рассказали в пресс-службе МВД Беларуси.

Спецоперация прошла 2 июня с участием сотрудников наркоконтроля УВД области и силовой поддержке СПБТ "Алмаз".

Правоохранители в одном из кафе Борисова задержали троих молодых людей в возрасте 20 и 21 года, ими оказались уроженцы Гомельщины и минчанин.

Как было установлено, основным сбытчиком был 20-летний выходец из Светлогорска. Он после завершения учебы в колледже остался в Минске и занялся наркобизнесом, работая с виртуальны наркомаркетом. Сначала он делал мелкие закладки, а через месяц уже переключился на крупные.

В качестве помощников он позвал бывших сокурсников. Как отметили в МВД, последний из них начал незаконный бизнес за два дня до задержания.

Молодые люди хранили и фасовали товар на съемной квартире, по месту их жительства и в тайниках обнаружено почти 1,5 кг альфа-PVP. Родители наркодилеров были уверены, что те работают расклейщиками рекламных объявлений.

"Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта", - уточнили в пресс-службе.

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