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Как на погранпункте «Бобровники» участники пикета блокируют движение
08.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Акция протеста проходит на польско-белорусской границе с субботы.
Во вторник утром политик Павел Латушко,
В полдень пикетирующие начали блокировать движение в обе стороны. Некоторые держат плакаты, в том числе с надписью: «SOS! На маёй Радзiме бяда».
Напомним, аналогичная акция продолжается в пункте пропуска «Мядининкай» на литовско-белорусской границе.
8 июня активисты там тоже планировали перекрыть движение, однако, как сообщает
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Акция протеста проходит на польско-белорусской границе с субботы.
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