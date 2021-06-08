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Как на погранпункте «Бобровники» участники пикета блокируют движение

08.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Акция протеста проходит на польско-белорусской границе с субботы.

Во вторник утром политик Павел Латушко, который тоже участвует в пикете на пограничном переходе «Бобровники» с 5 мая, заявил, что намерен в ближайшее время передать петицию властям Беларуси с требованием открыть наземные границы для граждан страны.

В полдень пикетирующие начали блокировать движение в обе стороны. Некоторые держат плакаты, в том числе с надписью: «SOS! На маёй Радзiме бяда».

Как на погранпункте «Бобровники» участники пикета блокируют движение

Как на погранпункте «Бобровники» участники пикета блокируют движение

Напомним, аналогичная акция продолжается в пункте пропуска «Мядининкай» на литовско-белорусской границе.

Как на погранпункте «Бобровники» участники пикета блокируют движение

8 июня активисты там тоже планировали перекрыть движение, однако, как сообщает Белсат, полиция им этого не разрешила.

 
 
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Акция протеста проходит на польско-белорусской границе с субботы.
 
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