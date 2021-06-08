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Организатора концерта «Пошлой Молли» оштрафовали на 2175 рублей

08.06.2021 14:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Октябрьского района Минска оштрафовал директора ивент-агентства Антона Сосновского, организовавшего минский концерт группы «Пошлая Молли» 26 мая, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

Организатора концерта «Пошлой Молли» оштрафовали на 2175 рублей

Процесс вел судья Александр Руденко, передает БелаПАН.

В отношении Сосновского был составлен протокол за «нарушение установленного порядка организации или проведения массового мероприятия». Присутствующие на концерте граждане выкрикивали «Жыве Беларусь!».

В суде Сосновский объяснил, что инцидент «произошел во время концертной паузы, возникшей по причине технической неисправности, и в то время, когда коллектив организаторов занимался устранением данной технической неисправности».

Суд признал Сосновского виновным и оштрафовал на 75 базовых величин (2175 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Октябрьского района Минска оштрафовал директора ивент-агентства Антона Сосновского, организовавшего минский концерт группы «Пошлая Молли» 26 мая, сообщает...
 
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