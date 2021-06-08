|
Организатора концерта «Пошлой Молли» оштрафовали на 2175 рублей
Источник материала: Навiны
Суд Октябрьского района Минска оштрафовал директора ивент-агентства Антона Сосновского, организовавшего минский концерт группы «Пошлая Молли» 26 мая, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».
Процесс вел судья Александр Руденко, передает
В отношении Сосновского был составлен протокол за «нарушение установленного порядка организации или проведения массового мероприятия». Присутствующие на концерте граждане выкрикивали «Жыве Беларусь!».
В суде Сосновский объяснил, что инцидент «произошел во время концертной паузы, возникшей по причине технической неисправности, и в то время, когда коллектив организаторов занимался устранением данной технической неисправности».
Суд признал Сосновского виновным и оштрафовал на 75 базовых величин (2175 рублей).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Октябрьского района Минска оштрафовал директора ивент-агентства Антона Сосновского, организовавшего минский концерт группы «Пошлая Молли» 26 мая, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)