Организатора концерта «Пошлой Молли» оштрафовали на 2175 рублей

Суд Октябрьского района Минска оштрафовал директора ивент-агентства Антона Сосновского, организовавшего минский концерт группы «Пошлая Молли» 26 мая, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».





Процесс вел судья Александр Руденко, передает БелаПАН .

В отношении Сосновского был составлен протокол за «нарушение установленного порядка организации или проведения массового мероприятия». Присутствующие на концерте граждане выкрикивали «Жыве Беларусь!».

В суде Сосновский объяснил, что инцидент «произошел во время концертной паузы, возникшей по причине технической неисправности, и в то время, когда коллектив организаторов занимался устранением данной технической неисправности».

Суд признал Сосновского виновным и оштрафовал на 75 базовых величин (2175 рублей).