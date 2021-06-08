В чистом небе над Беларусью внимание привлекают необычные ситуации. Сразу несколько человек обратили внимание на один из самолетов Belavia, наматывающий круги вокруг Национального аэропорта.





Многим ситуация напомнила недавнее происшествие с самолетом, летевшим в Барселону.





Оnliner в пресс-службе авиакомпании. — Это плановая тренировка летчиков «Белавиа» на Boeing 737-8, — сообщилив пресс-службе авиакомпании.





Это 737-8 Max, который Belavia получила в апреле этого года. Новый такой стоит около $80 млн.





Намотав около 15 кругов, в половине первого дня самолет приземлился.