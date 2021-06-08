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Не полетать - так хоть потренироваться: над аэропортом кружил Boeing "Белавиа

08.06.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Намотал кругов 15...

 
В чистом небе над Беларусью внимание привлекают необычные ситуации. Сразу несколько человек обратили внимание на один из самолетов Belavia, наматывающий круги вокруг Национального аэропорта. 

Многим ситуация напомнила недавнее происшествие с самолетом, летевшим в Барселону.

— Это плановая тренировка летчиков «Белавиа» на Boeing 737-8, — сообщили Оnliner в пресс-службе авиакомпании.

Это 737-8 Max, который Belavia получила в апреле этого года. Новый такой стоит около $80 млн.

Намотав около 15 кругов, в половине первого дня самолет приземлился.
 
 
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