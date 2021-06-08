Белорусский рубль третий раз подряд подорожал ко всем валютам

В итоге стоимость валютной корзины снизилась на 0,16% до минимума за 11 дней. С начала июня корзина валют подешевела на 0,10%.





Курс доллара упал ещё на 0,0060 BYN до 2,5222 BYN/USD — минимума за 13 дней.





С начала июня торги на бирже прошли уже шесть раз. Четыре раза доллар дешевел, а дорожал всего дважды. Стоимость доллара с начала месяца упала на





Объём торгов долларом сегодня упал до $6,7 млн. — минимума за 8 недель. На бирже заканчивается валюта? Для сравнения максимальный объём торгов за последний месяц составил почти $53 млн.





Курс евро снизился ещё на 0,0044 BYN до 3,0697 BYN/EUR до минимума за 13 дней. Европейская валюта дешевеет уже четвёртые торги подряд, её стоимость обвалилась на 0,0253 BYN.





Курс российского рубля опустился на 0,0060 BYN до 3,4649 BYN/100 RUB. Сегодня у российского рубля прервалась серия из четырёх повышений подряд. Он покинул максимум за два месяца.





За предыдущие 11 торгов рубль РФ укреплялся 9 раз и успел подорожать на 0,0639 BYN.





Московская биржа

Банк России понизил официальный курс доллара на завтра на 10 копеек до 72,8256 российских рублей — минимума более чем за 10 месяцев с конца июля 2020 года.





Официальный курс евро на завтра снизился всего на копейку до 88,6433 российских рублей — минимума за два с половиной месяца.