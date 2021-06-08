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Станиславский кричит «не верю», но кто его спрашивает? Бузова на сцене МХАТа имени Дорониной – это именно то, чего не хватало для ощущения абсолютной гармонии и цельности ихнего «русского мира». Прямо вишенка на торте, спасибо. (Виктор Шендерович)
08.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Станиславский кричит «не верю», но кто его спрашивает? Бузова на сцене МХАТа имени Дорониной – это именно то, чего не хватало для ощущения абсолютной гармонии и цельности ихнего «русского мира». Прямо вишенка на торте, спасибо.
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Станиславский кричит «не верю», но кто его спрашивает? Бузова на сцене МХАТа имени Дорониной – это именно то, чего не хватало для ощущения абсолютной гармонии и цельности ихнего «русского мира». Прямо вишенка на торте, спасибо. (Виктор Шендерович)
Станиславский кричит «не верю», но кто его спрашивает? Бузова на сцене МХАТа имени Дорониной – это именно то, чего не хватало для ощущения абсолютной гармонии и...
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