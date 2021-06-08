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К чему западные дипломаты призвали белорусские власти. По пунктам

08.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Представители дипмиссий ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и Японии сделали совместное заявление после вторничной встречи с главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

Сообщается, что они напомнили о позиции своих правительств в отношении ситуации в стране и о имеющихся средствах достижения мирного и устойчивого разрешения политического кризиса и кризиса в области прав человека, который развивается в Беларуси на протяжении последнего года.

Дипломаты отметили, что кризис в Беларуси нарастает: усилилось преследование оппозиции, СМИ, гражданского общества и общества в целом, в том числе польской общины в Беларуси.

Они спросили о планах белорусских властей в отношении выполнения требований конституции страны и международных обязательств, касающихся фундаментальных прав и свобод, а также верховенства права.

И призвали власти откликнуться на требования белорусского народа:

- немедленно прекратить преследование всех лиц, участвующих в демократическом движении, а также независимых СМИ и гражданского общества; продемонстрировать уважение свободы убеждений, выражения и собраний;

- немедленно прекратить произвольные задержания, пытки и бесчеловечное обращение в отношении мирных протестующих и политических заключенных;

- немедленно освободить и реабилитировать всех политзаключенных и несправедливо задержанных;

- без промедления расследовать нарушения прав человека и привлечь к суду тех, кто санкционировал и совершал акты насилия, пыток, бесчеловечного обращения и незаконные действия, которые привели к телесным повреждениям, травмам, гибели людей, а также к формированию общей атмосферы беззакония в стране;

- начать заслуживающий доверия и инклюзивный политический процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ.

Главы миссий надеются, что белорусская сторона позволит коллегам из Литвы, Польши, Латвии, Великобритании и США, которых попросили покинуть страну, вернуться в Беларусь.

 
 
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Представители дипмиссий ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и Японии сделали совместное заявление после вторничной встречи с главой белорусского МИД Владимиром...
 
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