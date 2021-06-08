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Науседа призвал ускорить блокировку поступления электричества с БелАЭС

08.06.2021 15:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правительству Литвы нужно как можно скорее согласовать с Латвие и Эстонией методику торговли, которая была бы способна заблокировать поступление электричества с Белорусской АЭС на балтийский рынок. Об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа, выступая 8 июня с годовым отчетом перед парламентом страны.

Науседа призвал ускорить блокировку поступления электричества с БелАЭС

«Предвыборные обещания могли стереться из памяти, стихли барабаны движения против Белорусской АЭС, поэтому напоминаю, что электроэнергия из Островца все еще может поступать в Литву, — цитирует главу литовского государства портал Delfi. — Я призываю правительство не опускать руки и как можно скорее достичь соглашения об общей методике Балтийских стран по торговле электроэнергией с третьими странами».

Он отметил, что применяемая сейчас Латвией и Эстонией методика торговли, не поддержанная Литвой, «допускает попадание на рынок балтийских стран белорусской электроэнергии».

Науседа также в очередной раз предложил перенести начало синхронизации литовской энергосистемы с сетями континентальной Европы на более ранний срок и уже в 2023 году провести испытания работы электроэнергетических систем стран Балтии в изолированном режиме.

«Сегодня у нас нет иного выбора, кроме как продолжать укрепление энергетической независимости Литвы», — заявил литовский президент.

Ранее министр энергетики Дайнюс Крейвис подчеркивал, что применяемая ныне Таллином и Ригой методика торговли электроэнергией с Россией «допускает попадание на рынок стран Балтии электроэнергии от БелАЭС, а также повышает цены на электроэнергию в Литве».

Литва, которая прежде была крупнейшим покупателем электроэнергии из Беларуси, в начале ноября 2020 года на основании «антиостровецкого» закона заблокировала возможность коммерческих поставок белорусского электричества в связи с энергетическим пуском Белорусской АЭС. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

 
 
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Правительству Литвы нужно как можно скорее согласовать с Латвие и Эстонией методику торговли, которая была бы способна заблокировать поступление электричества с...
 
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