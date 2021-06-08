Сивицкий: Лукашенко оказался в геополитической ловушке

– Белорусские власти устами Протасевича обвинили олигарха Мазепина в финансировании телеграм-канала, признанного "экстремистским". Что вы думаете об этой ситуации?





– Это попытка белорусских властей намекнуть на российский след в политическом кризисе в Беларуси. Но попытка явно неудачная.





Еще на этапе начала президентской кампании в прошлом году было понятно, что непросто российские олигархи полуавтономно поддерживают кампании трех наиболее популярных альтернативных кандидатов, но что это Кремль идет на вмешательство во внутренние дела Беларуси с целью дестабилизации внутриполитической ситуации.





Если говорить о телеграм-каналах, то в преддверии выборов бала развернута целая сеть каналов, спонсируемых из различных источников, но при координирующей роли Кремля и Совета безопасности РФ.





Очевидно, что к работе по вмешательству во внутренние дела Беларуси были привлечены не только российские олигархи (Мазепин, Пригожин, Дерипаска, Усманов), но и ряд госкорпораций («Газпром», «Роснефть» и т.д.). Всех их так или иначе объединяют политические и экономические интересы в Беларуси.





Подчеркну: это были вовсе не независимые вмешательства, эти действия инициировались и во многом координировались Кремлем.





Белорусским властям можно было на этом играть до президентских выборов – с целью мобилизации международной поддержки для сдерживания российского вмешательства.





Но сейчас после изменения стратегической конъюнктуры (выхода России и США на траекторию нормализации отношений, а также пройденных Минском красных линий), играть на российском факторе становится бессмысленным.





Для западных столиц российское вмешательство было очевидным с самого начала, но сейчас оно не воспринимается как пагубное, как это было в период 2014-2020 годов.





Белорусский политический кризис окончательно трансформировался в международную проблему. После инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair Беларусь рассматривается как источник угроз для международного мира и безопасности. В отличие от России, которая подготавливает почву для нормализации отношений с США.





– Появилась информация, что политзаключенным предлагают написать покаянные письма в преддверии амнистии 3 июля. Зачем это может понадобиться властям?





– Очевидно, что руководство Беларуси понимает, что находится в тупике из-за растущего давления как с Востока, так и с Запада, поэтому пытается разыграть традиционную карту торговли политзаключенными, чтобы сдержать давление хотя бы со стороны Запада.





Одним из элементов этой игры были намеки в «интервью» Протасевича на российское вмешательство. Цель комбинации – подтолкнуть Запад к смягчению позиции.





Но если в былые кризисы эта тактика работала, то в нынешних условиях как из-за многочисленных стратегических ошибок властей, так и из-за изменения стратегической международной ситуации эта тактика не увенчается успехом.





Думаю, какая-то часть политзаключенных может быть освобождена. Но эффект по достижению нормализации отношений с западными странами будет минимальным.





На международной арене сложился консенсус, что единственный путь принуждения Беларуси к нормальности – политика санкционного давления, с целью подготовки условий для смены режима в Беларуси. Это также подразумевает, что никакая новая нормализация отношений с Лукашенко невозможна.





Вместе с тем промедление белорусских властей в реализации шагов по деэскалации обстановки только ухудшает положение руководства страны и лично Лукашенко на международной арене.





Беларусь оказалась в геополитической ловушке. В Кремле и западных столицах теперь активно обсуждается воспроизводство прагматичного конструктивного опыта взаимодействия между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем в Молдове в условиях политического кризиса 2018 года.





Несмотря на стратегические противоречия, тогда стороны нашли в себе силы и возможности, чтобы сесть за стол переговоров и устранить главную причину затяжного политического кризиса в лице серого кардинала молдавской политики, олигарха Владимира Плахотнюка. Он вынужден был покинуть не только политическую сцену Молдовы, но и эмигрировать из страны.





Не исключено что подобный сценарий могут разыграть и в Беларуси. Этот путь может обсуждаться во время встречи Путина и Байдена 16 июня.