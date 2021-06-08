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Новые вызовы: инициативы Беларуси по недопущению реабилитации нацизма
08.06.2021 15:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О недопущении реабилитации нацизма", который устанавливает запрет на героизацию и оправдание нацисткой идеологии и содействие этому в любой форме. Законом введен запрет на героизацию нацизма и финансирование соответствующей деятельности. Он распространяется и на иностранные организации, а также на пропаганду в интернете.
О том, как в Беларуси будут бороться с реабилитацией нацизма, расскажут эксперты.
В круглом столе примут участие:
От Республики Беларусь
От Российской Федерации
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В среду, 9 июня, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится круглый стол на тему: "Новые вызовы и угрозы. Инициативы Беларуси по недопущению...
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