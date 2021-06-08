Новые вызовы: инициативы Беларуси по недопущению реабилитации нацизма

Источник материала: Sputnik Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О недопущении реабилитации нацизма", который устанавливает запрет на героизацию и оправдание нацисткой идеологии и содействие этому в любой форме. Законом введен запрет на героизацию нацизма и финансирование соответствующей деятельности. Он распространяется и на иностранные организации, а также на пропаганду в интернете.

О том, как в Беларуси будут бороться с реабилитацией нацизма, расскажут эксперты.

В круглом столе примут участие:

От Республики Беларусь

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Лилия АНАНИЧ

председатель ОО "Белорусский союз журналистов" Андрей КРИВОШЕЕВ;

директор ГНУ "Институт истории Национальной академии наук Беларуси" Вадим ЛАКИЗА.

От Российской Федерации

исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл ВЫШИНСКИЙ (онлайн-включение);

журналист и радиоведущий, общественный деятель, начальник управления Международного информационного агентства "Россия сегодня" Армен ГАСПАРЯН (онлайн-включение);

руководитель редакции Sputnik Литва Марат КАСЕМ (онлайн-включение).

Отправьте заявку на p.tukhto@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.