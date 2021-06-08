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Рисунок дня. Рождение легенды
08.06.2021 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
На странице
@karikatu.rama
появилась новая работа, цитатой к которой были выбраны слова белорусской баскетболистки-чемпионки Екатерины Снытиной. Она же стала музой автора.
«Делай максимум из того, что можешь, там, где ты есть сейчас!».
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Рисунок дня. Рождение легенды
На странице @karikatu.rama появилась новая работа, цитатой к которой были выбраны слова белорусской баскетболистки-чемпионки Екатерины Снытиной.
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