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«Острый вопрос» Лукашенко – обеспечение современным оружием: «Нужны для силовых структур»

08.06.2021 15:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Острый вопрос» Лукашенко – обеспечение современным оружием: «Нужны для силовых структур»
Фото: БЕЛТА
Белорусский правитель принял с докладом об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса вице-премьера Юрия Назарова и главу Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса.

– Есть ряд принципиальных вопросов, которые мы должны сегодня обсудить (может быть, даже негласно пока, хотя, в общем-то, и скрывать нечего), – сказал Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА. – Прежде всего, хочу сказать о значении ВПК для Беларуси. В силу сложившихся обстоятельств (а они всегда были у нас непростыми, вы это прекрасно знаете) очень остро стоит вопрос обеспечения наших Вооруженных Сил (не только армии) современным вооружением. Именно теми видами вооружения, которые нужны для силовых структур.

Правитель считает, что санкции со стороны Запада не повлияют на работу военно-промышленного комплекса:

– Непростые времена. Все нам угрожают: санкции, санкции. Наш ВПК не имеет таких разветвленных связей с теми, кто угрожает нам санкциями. Мы не имеем прочно связанных и взаимозависимых контактов с Америкой, Евросоюзом. Понятно, что с теми, с кем мы сотрудничаем в области создания вооружения – Россия, Китай, Турция и другие, у нас хорошие отношения. Поэтому будем надеяться, что эти санкционные угрозы не столь влияют на ВПК. Тем не менее хотел бы, чтобы ситуацию вы обрисовали.

И перечислил ряд вопросов:

«Что мы ожидаем, исходя из того, что уже прожили полгода?»


«Что будет в конце года?»


«Какие вооружения мы произведем?»


«Какова себестоимость, затраты на это вооружение, какой будет экспорт вооружений?»


Кроме того, заслушивая доклад, Лукашенко заявил, что в Беларуси необходимо иметь собственное производство стрелкового оружия:

– Мы не собираемся кого-то побеждать. Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны защитить сами себя и свои семьи. Без своего стрелкового оружия…

Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться.

Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое.
 
 
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Он считает, что санкции со стороны Запада не повлияют на работу военно-промышленного комплекса.
 
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