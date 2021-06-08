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Дело в том, что освобождение Западной Беларуси произошло в момент, когда Советский Союз и фашистская Германия были военно-политическими союзниками (с 1939 по 1941 год) и вместе воевали против общего врага, в данном случае против Польши.

В этом месте возникает очень тонкий нюанс: что же мы празднуем? Да, объединение белорусов в одно государство — это хорошо, но произошло оно в результате союза с фашистами.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карбалевич: «Понадобились идеологические подпорки. Но власть не учла деликатный нюанс» К поиску новых памятных дат белорусские власти заставил обратиться крах прежней идеологии.