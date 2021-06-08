"Нанести неприемлемый ущерб противнику" Лукашенко готов раздать всем по автомату?









заявил Лукашенко. "Мы не собираемся кого-то побеждать. Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны защитить сами себя и свои семьи. Без своего стрелкового оружия… Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться", -Лукашенко.





"Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое", - подчеркнул он.







