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Совместное заявление дипкорпуса в Беларуси после встречи с Макеем
Источник материала: Партизан
Представители дипломатических миссий стран ЕС, США, Великобритании и Японии сегодня по итогам встречи с Владимиром Макеем выпустили совместное заявление.
Как следует из заявления, на встрече дипломаты призвали правящий режим:
- немедленно прекратить преследование всех лиц, участвующих в демократическом движении, а также независимых СМИ и гражданского общества;
- немедленно прекратить произвольные задержания, пытки и бесчеловечное обращение в отношении мирных протестующих и политических заключенных;
- немедленно освободить и реабилитировать всех политзаключенных и несправедливо задержанных;
- без промедления расследовать нарушения прав человека и привлечь к суду тех, кто санкционировал и совершал акты насилия, пыток, бесчеловечного обращения и незаконные действия;
- начать инклюзивный политический процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ.
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Представители дипломатических миссий стран ЕС, США, Великобритании и Японии сегодня по итогам встречи с Владимиром Макеем выпустили совместное заявление.
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