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Совместное заявление дипкорпуса в Беларуси после встречи с Макеем

08.06.2021 16:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представители дипломатических миссий стран ЕС, США, Великобритании и Японии сегодня по итогам встречи с Владимиром Макеем выпустили совместное заявление.

Как следует из заявления, на встрече дипломаты призвали правящий режим:

- немедленно прекратить преследование всех лиц, участвующих в демократическом движении, а также независимых СМИ и гражданского общества;

- немедленно прекратить произвольные задержания, пытки и бесчеловечное обращение в отношении мирных протестующих и политических заключенных;

- немедленно освободить и реабилитировать всех политзаключенных и несправедливо задержанных;

- без промедления расследовать нарушения прав человека и привлечь к суду тех, кто санкционировал и совершал акты насилия, пыток, бесчеловечного обращения и незаконные действия;

- начать инклюзивный политический процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ.
 
 
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Представители дипломатических миссий стран ЕС, США, Великобритании и Японии сегодня по итогам встречи с Владимиром Макеем выпустили совместное заявление.
 
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