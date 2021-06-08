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Проктолог разработала необычную диету, которая поможет при расстройствах кишечника

08.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Проктолог разработала необычную диету, которая поможет при расстройствах кишечника

Из-за того, что некоторые сахара не полностью перевариваются организмом возникает синдром раздраженного кишечника. Специальную диету на основе усвояемости продуктов разработали эксперты. Об этом в своем Instagram рассказала проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова, пишет РИА «Новости».

Диета основана на постепенном отказе от продуктов, которые содержат много углеводов, и их последующем возвращении в рацион. Результат будет заметен в течение двух-шести недель, отмечает специалист.

Из ежедневного меню на первом этапе нужно исключить некоторые овощи (горошек, цветную капусту, лук, чеснок), фрукты и ягоды (вишню, яблоки и сок, груши сухофрукты), грибы, молочные продукты (йогурт, мороженое, сгущенку, заварной крем), печенье, хлеб, мед, маринованное мясо.

Можно употреблять из овощей – помидоры, морковь, картофель, огурцы, перец. Специалист рекомендует включить в рацион клубнику, ананас, мандарины, апельсины, виноград и киви. Рисовые лепешки, хлопья, яйца можно есть на завтрак. Вареное мясо тоже разрешено.

Если первый этап будет эффективен, переходите на второй – постепенно возвращайте некоторые запрещенные продукты для проверки работы кишечника. Третий этап — употребление всех продуктов, за исключением непереносимых.

Специалист утверждает, что при такой диете уменьшается дискомфорт и боль, устраняется диарея, запор, вздутие живота.

Фото: Pixabay.com

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Из-за того, что некоторые сахара не полностью перевариваются организмом возникает синдром раздраженного кишечника. Специальную диету на основе усвояемости...
 
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