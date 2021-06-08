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Более 30 белорусских предприятий получили правительственные премии
Источник материала: ОНТ
Лауреаты – из самых разных отраслей – промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, образования и медицины. Это не только госорганизации, но и частный бизнес.
Критерии общие для всех, прежде всего – высокое качество продукции, которую ценят и у нас, и за рубежом.
Нынешняя премия – рекордная по количеству лауреатов. Большинство из них по итогам прошлого года подтвердили свой высокий статус. Это компании с четкой стратегией развития: от подготовки кадров до выхода на новые рынки.
Специальной награды конкурса удостоен «Агрокомбинат Снов».
Все награжденные предприятия в течение трех лет смогут использовать знак премии качества при маркировке своей продукции. Это сделает её ещё более узнаваемой и привлекательной.
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Лауреаты – из самых разных отраслей – промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, образования и медицины. Это не только госорганизации, но и частный бизнес....
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