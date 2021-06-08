Уже дедушка! У солиста «Иванушек International» родилась внучка

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ОНТ
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев стал дедушкой. Об этом в Instagram сообщила супруга его сына Аделина.
Малышка родилась 4 июня.
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Уже дедушка! У солиста «Иванушек International» родилась внучкаСолист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев стал дедушкой. Об этом в Instagram сообщила супруга его сына Аделина. Малышка родилась 4 июня. Посмотреть эту...
Публикация от Andreeva Adelina
0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже дедушка! У солиста «Иванушек International» родилась внучкаСолист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев стал дедушкой. Об этом в Instagram сообщила супруга его сына Аделина. Малышка родилась 4 июня. Посмотреть эту...