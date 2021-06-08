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Уже дедушка! У солиста «Иванушек International» родилась внучка

08.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уже дедушка! У солиста «Иванушек International» родилась внучка

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев стал дедушкой. Об этом в Instagram сообщила супруга его сына Аделина. 

Малышка родилась 4 июня. 







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Публикация от Andreeva Adelina

 
 
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Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев стал дедушкой. Об этом в Instagram сообщила супруга его сына Аделина.  Малышка родилась 4 июня.  Посмотреть эту...
 
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