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Председатели палат парламента провели онлайн-встречу с китайскими коллегами

08.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Председатели палат парламента провели онлайн-встречу с китайскими коллегами

Внутренние дела Беларуси должны решаться самостоятельно самим народом. Такое мнение высказал китайский парламентарий – во время онлайн-встречи с председателями палат парламента Национального собрания Беларуси

Партнеры убеждены в том, что сегодня важно последовательно активизировать не только экономическое, но и политическое взаимодействие. Поддерживать друг друга на мировом рынке, учитывая его изменения. Особое внимание уделили – инициативе «Пояс и путь». В этом направлении Беларусь – значимый для Китая партнер. Налицо солидные результаты. Объем двусторонней торговли за четыре месяца этого года увеличился почти на 60%.  

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Мы сегодня обсудили ряд вопросов по увеличению взаимного товарооборота, особенно в условиях этого санкционного давления со стороны Запада. У нас есть очень хорошее предложение и со стороны Республики Беларусь и со стороны Китайской Народной Республики по наращиваю экспорта наших товаров, по перенаправлению потока наших товаров из ЕС на китайский рынок. Обсуждены также вопросы дальнейшего развития Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Будут предусмотрены дополнительные преференции для тех инвесторов, которые придут с серьезными инвестициями в РБ».

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Много инициатив было высказано по взаимодействию женских организаций, общественных организаций, молодёжной организации, потому что молодёжь – это наше будущее. От того, как будут сотрудничать молодые люди наших стран, зависит в дальнейшем вот эти добрые отношения сохраняться между нашими странами, поэтому конечно тогда, когда мы предложили взаимодействие между женской организацией Беларуси и Китая, со стороны китайской было предложено провести женский форум. Это замечательные инициативы, которые, несомненно, мы будем развивать».

Спикеры уверены, в год 30-летия установления дипломатических отношений между странами, которое отметим в 2022 году – сотрудничество Беларуси и Китая будет отмечено новыми весомыми достижениями.

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Внутренние дела Беларуси должны решаться самостоятельно самим народом. Такое мнение высказал китайский парламентарий – во время онлайн-встречи с председателями...
 
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