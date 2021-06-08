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Председатели палат парламента провели онлайн-встречу с китайскими коллегами
Источник материала: ОНТ
Внутренние дела Беларуси должны решаться самостоятельно самим народом. Такое мнение высказал китайский парламентарий – во время онлайн-встречи с председателями палат парламента Национального собрания Беларуси
Партнеры убеждены в том, что сегодня важно последовательно активизировать не только экономическое, но и политическое взаимодействие. Поддерживать друг друга на мировом рынке, учитывая его изменения. Особое внимание уделили – инициативе «Пояс и путь». В этом направлении Беларусь – значимый для Китая партнер. Налицо солидные результаты. Объем двусторонней торговли за четыре месяца этого года увеличился почти на 60%.
Спикеры уверены, в год 30-летия установления дипломатических отношений между странами, которое отметим в 2022 году – сотрудничество Беларуси и Китая будет отмечено новыми весомыми достижениями.
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Внутренние дела Беларуси должны решаться самостоятельно самим народом. Такое мнение высказал китайский парламентарий – во время онлайн-встречи с председателями...
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